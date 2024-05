’Estate Attivi’, impegno civile per i giovani

Torna ’eState Attivi’ un’occasione per scoprire, fare e imparare. L’Amministrazione comunale di Cesena promuove il progetto ’eState Attivi’, una bellissima opportunità che consente a ragazze e ragazzi di approfondire il concetto di cittadinanza attiva e di partecipare alla vita della comunità locale sperimentando brevi ma significative esperienze di impegno civile volontario in alcuni servizi pubblici o in attività di pubblica utilità svolte da realtà associative. L’edizione 2024, che arriva a seguito della precedente a cui hanno partecipato 500 iscritti, sarà rivolta alle ragazze e ai ragazzi residenti nel territorio dell’Unione Valle del Savio oppure che studiano a Cesena e sono nati negli anni: 2006, 2007 e 2008. L’impegno civile volontario si concretizza in progetti pratici e utili alla città proposti dalle Associazioni e dalle organizzazioni aderenti all’iniziativa. Ciascun progetto avrà una durata di 14 giorni, (20 - 25 ore a settimana) nel periodo che intercorre tra il 10 giugno e il 1° settembre 2024. A fronte del loro impegno, i partecipanti riceveranno un premio, del valore di 100 euro sotto forma di voucher utilizzabili presso cartolibrerie, cartolerie, librerie, cinema, agenzie viaggi aderenti alla piattaforma IoSonoCesena (https://www.iosonocesena.it/). È possibile iscriversi dal 14 maggio.