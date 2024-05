"Il Green Deal in Europa aiuta l’agricoltura"

Allo Spazio Cesuola di Ponte Abbadesse, ieri sera si è parlato di Politiche Agricole Europee e del Distretto del Biologico come opportunità per tutta la comunità cesenate. All’incontro organizzato da Alleanza Verdi Sinistra “Salute per la Terra e le persone” sono intervenuti Nicola Dall’olio, candidato al Parlamento europeo con Alleanza Verdi e Sinistra nella Circoscrizione Nord Est e Maurizio Pascucci candidato alle elezioni comunali del Comune di Cesena con la lista Fondamenta-Alleanza Verdi Sinistra.

Nicola Dall’Olio dal 2021 lavora a Bruxelles occupandosi di politiche europee in materia di agricoltura, clima e sicurezza alimentare,

Nel suo intervento ha sottolineato l’importanza della Pac, la Politica Agricola Comune, per il sostegno del settore agricolo mettendo in evidenza "le strumentalizzazioni e anche le notizie false che sono state fatte circolare durante le proteste degli agricoltori al solo scopo di attaccare l’Unione Europea".

Dall’Olio ha in particolare evidenziato "che i problemi reali dell’agricoltura non dipendono dagli impegni del green deal europeo. Di fatto le principali proposte legislative della Commissione Europea relative all’agricoltura, che discendono dalle strategie Farm to Fork e per la Biodiversità, sono state affossate nel Consiglio UE e nel Parlamento Europeo dai governi e dalle forze politiche di destra ed estrema destra".

È il caso del regolamento sull’uso sostenibile dei pesticidi, che prevedeva una riduzione del 50% al 2030, bocciato in Parlamento da un’inedita coalizione tra il Partito Popolare e i gruppi politici sovranisti, e il regolamento sul ripristino della natura, fermato in Consiglio all’ultimo passaggio con il voto contrario di Italia e Ungheria.