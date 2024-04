In giro con l’hashish in tasca: sette giovani segnalati e sanzionati

I carabinieri della Compagnia di Cesenatico nell’ultimo fine settimana hanno effettuato molti interventi per garantire la sicurezza sulle strade, prevenire i furti e contrastare lo spaccio di droga. Un giovane di 23 anni è finito appiedato perchè è stato fermato in via Saffi al volante di un’autovettura e al test dell’etilometro è risultato avere un tasso alcolemico dell’1,23.

Sul versante dei controlli alle persone di nazionalità straniera, è stato denunciato penalmente per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato un uomo di 27 anni originario della Nigeria; controllato da una pattuglia dell’Aliquota radiomobile del Nucleo operativo, è risultato essere un clandestino e pertanto dovrà recarsi all’ufficio immigrazione della questura di Forlì-Cesena. Sono invece sette i giovani col vizietto, sanzionati e segnalati alla Prefettura di Forlì-Cesena come assuntori di sostanze stupefacenti.

Si tratta di un 23enne controllato in piazza Andrea Costa e sorpreso con in tasca due grammi di hashish, un 18enne ed un 17enne controllati ai Giardini al Mare e trovati in possesso di cinque grammi di hashish, un 19enne pizzicato sul lungomare con un grammo di hashish, un 19enne perquisito dai carabinieri della Stazione di Longiano sulla via Emilia e scoperto con un pezzo di fumo, un 27enne controllato dai carabinieri di Savignano e sorpreso con un grammo di hashish e uno spinello già pronto all’uso, oltre a un 21enne trovato con in tasca del fumo. Tutti e sette hanno dichiarato di possedere la droga per esclusivo uso personale.

g.m.