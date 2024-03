Case popolari. Il bando è aperto fino al 19 aprile

A Cesenatico è stato aperto il bando integrativo per la formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi Erp, l’Edilizia residenziale pubblica. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on line ed il bando si chiuderà il 19 aprile. L’accesso deve essere effettuato tramite Spid e Cie. Il link è presente sul sito del Comune di Cesenatico e su quello dell’Unione Rubicone e Mare. Può partecipare al bando Erp chi risiede o ha un’attività lavorativa nel territorio dell’Unione Rubicone e Mare, formata dai Comuni di Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Savignano, San Mauro Pascoli, Borghi, Longiano, Roncofreddo, e Sogliano.

Si tratta di un bando integrativo di quello generale del 2017, già aggiornato nel 2021, che viene aperto per consentire la presentazione di nuove domande e l’integrazione di quelle già presentate per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica, che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria .Pertanto, i richiedenti già collocati nelle attuali graduatorie formulate per i singoli Comuni, dovranno compilare il modulo di domanda, inserendo tutti i dati richiesti e precisando che si tratta della conferma della domanda precedente, specificando, altresì, a quale bando si riferisce, ossia se quello del 2017 o del 2021.

I requisiti di accesso e le condizioni che riconoscono il punteggio, le modalità di formazione e l’aggiornamento della graduatoria, sono specificati nel bando. A Cesenatico c’è molta richiesta di appartamenti a prezzi contenuti, in quanto molte famiglie desiderano viverci, tuttavia i prezzi delle abitazioni sono medio alti ed è molto difficile trovare una casa in affitto tutto l’anno, in quanto tanti proprietari sono stati purtroppo truffati da persone che hanno pagato i primi mesi, per poi smettere di versare il canone mensile pur continuando ad abitare nella casa.

Le case popolari a Cesenatico sono presenti in tutti i quartieri e presto saranno a disposizione altri alloggi nella zona di Villamarina. Il Comune e Acer stanno infatti completando la costruzione dei nuovi appartamenti nell’area dell’ex colonia Prealpi, dove un tempo c’era una colonia marina che fu confiscata dallo Stato perchè di proprietà di persone vicine alla Banda della Maglia.

Lo Stato trasferì il bene alla Regione, che a sua volta lo mise a disposizione del Comune di Cesenatico per fini sociali. I nuovi appartamenti sono in fase di ultimazione e presto verranno messi a disposizione delle famiglie con maggiori difficoltà economiche. Contestualmente il Comune sta riqualificando le vecchie case popolari presenti in altri quartieri.

Giacomo Mascellani