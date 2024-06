Spunta il nome di Lapadula ma Artico frena

Spunta Gianluca Lapadula, un ex. Attualmente impiegato in Copa America con il suo Perù, potrebbe lasciare il Cagliari per una nuova esperienza in Serie B con la maglia del Cesena. L’indiscrezione arriva da Sky Sport ma l’ingaggio dell’attaccante, oltre il milione e mezzo, è decisamente fuori budget per il Cavalluccio. Non lo nasconde il ds Artico che, ieri, in sede di presentazione del nuovo allenatore Michele Mignani, ha parlato di "mercato ingessato". "In porta proseguiamo con Pisseri, per il resto stiamo sondando in varie direzioni in un mercato ancora coi valori (parliamo di costi, ndr) spostati verso l’alto", ha detto il ds Fabio Artico che per due giorni si è trattenuto a Milano proprio per cercare di chiudere qualche affare. "Attendiamo – ha proseguito in conferenza –, ricevo un centinaio di telefonate al giorno, si parla tanto". Naturalmente l’argomento di giornata riguarda il nuovo tecnico che guiderà il Cesena in cadetteria. "Michele Mignani – è andato avanti il ds – ha fatto un percorso di crescita partendo dalla gavetta, dal settore giovanile, poi allenatore in seconda, quindi ha allenato Olbia, Siena, Modena fino a giungere alle ultime due esperienze a Bari e Palermo, direi con buoni risultati avendo raggiunto i playoff. Lo conosco da tempi preistorici, ci incontravamo in campo da calciatori, mi piace per i valori che esprime, lo stile, il modo di rapportarsi. Ci attende una serie B molto competitiva, un campionato duro con protagonisti molto solidi. Siamo consapevoli di chi siamo e di cosa rappresentiamo ed affrontiamo la nuova stagione con determinazione ed entusiasmo, ma anche con umiltà, pronti a fare sempre meglio, sicuri che la piazza, i nostri tifosi ci saranno accanto col loro sostegno".