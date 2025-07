Superata quota 6mila abbonamenti ieri alla riapertura della campagna per la fase 2, ossia quella libera dopo l’avvio con la prelazione. Ne sono stati sottoscritti 6.032 per la precisione. La passione e la fedeltà stanno soprattutto in curva. A Cesena in particolare rappresenta il termometro che non si smentisce nemmeno in questa stagione con la squadra ancora totalmente sulla carta. E proprio la Mare si avvia verso il sold out: appena un centinaio i posti ancora disponibili.

Uno sguardo ai prezzi, raffrontati con quelli delle altre piazze di cadetteria. Quelli effettuati dal club bianconero sono in linea con il resto della B considerando che pochi club hanno già ufficializzato la campagna abbonamenti. In curva per il campionato che inizierà tra poco più di un mese e mezzo, quindi al momento restano indicative le tariffe di un anno fa in certi casi anche in categorie differenti e comunque sia sono previsti aumenti. Il Cesena nella Mare per i vecchi abbonati ha fissato 190 euro, 165 donne e ridotti, 60 under 14 mentre per i nuovi abbonati la tariffa è 230 (lo scorso anno era invece 190 per i nuovi abbonati e 175 quelli vecchi).

Tra chi ha già ufficializzato per chi era fedele ecco il Venezia (251, donne 213), Avellino (210-150), Modena (190-150), Cesena appunto 190-165. Per gli altri club al momento sono noti i costi di un anno fa ma è facile prevedere l’evoluzione e comunque sono sicuramente indicativi: Entella 90-70 euro, Spezia 110-80, Pescara 130-90, Padova 140-105, Mantova 149-129, Reggiana 150-120 su 18 partite, Sudtirol 154-119, Juve Stabia 170-120, Carrarese 180-120, Bari 186-150, Empoli 190-135, Sampdoria 205-155, Catanzaro 220-180, Monza 260-260, Frosinone 270-200. Va ricordato che un anno fa Empoli, Venezia e Monza erano in A mentre Padova, Pescara, Entella e Avellino militavano in C.