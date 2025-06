Cesena Calcio lancia la campagna abbonamenti 2025-2026 con sconti e eventi speciali

‘Una storia di famiglia’. E’ lo slogan che caratterizza la nuova campagna abbonamenti varata ieri dal Cesena Calcio in collaborazione con Netrising (che ha curato il video) in vista della stagione 2025-2026. Ieri appunto, il giorno dopo l’ufficializzazione del nuovo ds Filippo Fusco e con tutta la squadra ancora da allestire. Dunque per sottoscrivere la tessera serve andare a scatola chiusa, con una formula che altrove avrebbe probabilmente causato più di un malumore.

"Il 12 giugno è solo una data – ha commentato a riguardo il direttore generale Corrado Di Taranto – e lo è appunto perché qui a Cesena il tifo è una storia di famiglia. Il calore della città per la squadra è un valore aggiunto incredibile, a prescindere dai nomi dei giocatori e dal prestigio della categoria. Intendiamo valorizzare e ripagare al meglio questo patrimonio".

Lo certifica anche Nick Aiello, vice presidente delle operazioni del Cesena che si è detto pronto a rilanciare le ambizioni del club dentro, intorno e fuori dal campo. Numeri alla mano. Lo scorso anno la campagna abbonamenti aveva sfiorato le 8.000 sottoscrizioni: quest’anno si proverà a fare meglio. Pure con prezzi ritoccati al rialzo.

"L’impatto – ha commentato Claudia Gatti, responsabile marketing – è riconducibile all’equivalente di circa 80 centesimi di euro per partita. Per chi sottoscriverà un abbonamento in tribuna il ritocco è un po’ più elevato, ma è legato al fatto che nel corso dell’anno organizzeremo una serie di eventi speciali proprio in quel settore. Confermiamo inoltre la nostra grande attenzione per le famiglie: i bambini, i ragazzi e le donne rappresentano una fetta importante del nostro tifo. Nella scorsa stagione dal settore Distinti sono gravitate circa 65.000 persone, il 35% delle quali erano under 14 o di sesso femminile".

L’intento è quello di far arrivare gli spettatori allo stadio ben prima del fischio di inizio organizzando eventi assortiti, come quelli proposti al Fun Village collocato nel settore Distinti dove si svolgeranno incontri con le ’Leggende bianconere’ e i giocatori di oggi e dove verranno proposti tanti giochi e intrattenimenti per tutti i gusti. Ma ci sarà di più, visto l’area ospitalità, dove è possibile consumare un pasto in un ambiente confortevole e tematizzato, verrà allargata dalla tribuna anche allo stesso settore Distinti.

Un ulteriore valore aggiunto è legato alla partnership con E.Co. Energia Corrente, main sponsor del Cavalluccio e vicina al club anche in occasione del lancio delle nuove tessere: gli abbonati che sottoscriveranno un contratto di fornitura riceveranno sconti dedicati: 100 euro a chi attiverà il servizio elettrico, 200 euro a chi sceglierà sia luce che gas. Per informazioni: www.energiacorrente.it.