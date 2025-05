Cesena rinnova la partnership con E.Co Energia Corrente fino al 2026

Il Cesena ieri ha annunciato il rinnovo della partnership con E.Co Energia Corrente, che continuerà a essere main sponsor anche per la stagione sportiva 2025/2026. Grazie anche all’operato di Pubblisole (concessionario ufficiale del Cesena Fc) che ha intermediato e finalizzato l’accordo, prosegue il forte e vincente sodalizio tra le due società cesenati che, oltre alla presenza del logo E.Co sul fronte della maglia da gara dei bianconeri, prevedrà un coinvolgimento attivo fuori dal campo, all’insegna della sostenibilità e dell’educazione energetica, così come è avvenuto nell’attuale stagione sportiva con il sostegno al progetto ’Scuola Bianconera’.

E.Co Energia Corrente ha inoltre confermato il proprio impegno verso il settore giovanile del Cavalluccio, rinnovando la presenza come sponsor sulle maniche delle maglie delle formazioni Under 20 e 18, impegnate rispettivamente in Primavera 1 e nel campionato nazionale Under 18. A questa sponsorizzazione si aggiunge, da quest’anno, anche la presenza sul fronte delle maglie delle squadre del settore giovanile, dall’Under 9 all’Under 17.

"Nella stagione sportiva che ha visto tornare protagonista il Cavalluccio in serie B, è stato un piacere avere al nostro fianco E.Co Energia Corrente – ha dichiarato il dg Corrado Di Taranto – una realtà con la quale si è sviluppato fin da subito un forte legame valoriale. Le nostre sono due realtà nate e cresciute in Romagna, con una comune visione di sviluppo sostenibile, attenzione al sociale e formazione dei giovani".

"Dopo una stagione emozionante – ha rilanciato l’ad di E.Co Vincenzo Maria De Rosa –. siamo pronti a vivere insieme al Cesena nuove sfide e successi ancora più brillanti. Confermiamo l’impegno a fianco del territorio e della sua squadra, condividendo valori di determinazione, rispetto e spirito di squadra. Essere vicini al Cesena significa essere vicini alla nostra comunità".