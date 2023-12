Tavola rotonda sul clima alla Fiera

Oggi pomeriggio alle 16.30 nella ’Sala Tre Papi’ di Cesena Fiera, l’amministrazione comunale proporrà un momento di approfondimento sui temi legati al cambiamento climatico e sulle strategie di adattamento che possono essere adottate a livello locale. Nell’ambito dello stesso evento, il sindaco Enzo Lattuca ringrazierà i dipendenti comunali e tutti coloro che, con impegno e dedizione, hanno dato il proprio contributo nei duri giorni di maggio restando al fianco delle persone e delle famiglie colpite.

All’iniziativa prenderanno parte: Pierluigi Randi, Presidente Associazione Meteo Professionisti – Consulente Tecnico Agenzia ItaliaMeteo, con un intervento intitolato ’L’estremo 2023 in Romagna tra alluvione e tornado’; il professore Armando Brath, Ordinario di Costruzioni Idrauliche – Scuola di Ingegneria e Architettura Università di Bologna, che si concentrerà sulle prospettive di mitigazione dei rischi alluvionali in Romagna; Paride Antolini, Presidente Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna, sugli effetti della geomorfologia sull’evento alluvionale di maggio 2023; Carlo Cacciamani, Direttore Agenzia Nazionale per la Meteorologia e Climatologia ItaliaMeteo, sugli effetti dei cambiamenti climatici e rischi collegati. Il pomeriggio sarà concluso dall’intervento del sindaco Enzo Lattuca.