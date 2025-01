Tombole e Befane: ecco la guida

In tutti i nove comuni della Valle del Rubicone ogni sera fino alla festa dell’Epifania ci saranno tombole, feste, spettacoli, comicità e l’immancabile presenza dei Pasquaroli per non perdere la tradizione dei canti della cosiddetta "Pasquella".

A Savignano sul Rubicone tombole e spettacoli tutte le sere al Palatombolone nel parcheggio dello stadio comunale Giuseppe Capanni dalle 20 in poi fino al 12 gennaio. Una struttura che ogni sera sta registrando il tutto esaurito, oltre ogni più rosea previsione in crescendo come presenze e come numero di tombole effettuate rispetto agli anni passati. Domani sera esibizione del gruppo argentino Caiman, sabato festa di carnevale, domenica al pomeriggio torneo di scala 40 e alla sera esibizione della scuola Dance Company, lunedì 6 tombole della Befana e martedì 7 il comico Sgabanaza.

A San Mauro Pascoli sabato alle 16 nella biblioteca comunale Giovanni Pascoli "Tombola di nati per leggere" per bambini e bambine dai 4 anni in su. Lunedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 a Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli apertura straordinaria dei musei; alle 15, sempre a Villa Torlonia, a cura dell’Associazione Torre, tombole della Befana con cartelle omaggio a tutti i bambini e piccoli doni distribuiti dalla Befana.

A Montiano nella sala don Alfredo Paganelli la Pro Loco organizza sabato alle 20.30 rassegna dei gruppi di Pasquaroli; domenica alle 21 "Arriva la Befana" con regali per tutti i bambini.

A Borghi diversi appuntamenti per la festa della Befana. Domenica nella frazione di Tribola alle 16 arrivano i Pasquaroli e per tutti vin brulè e ciambella; alle 21 tombole presso la chiesa della frazione di Gorolo. Lunedì alle 14.30 nella sala polivalente nel centro di Borghi spettacolo di magia per i più piccoli, arrivo della Befana con calze per tutti i bimbi e buffet per gli ospiti.

e.p.