Tutte le offerte a portata di ’App’

Lavoro per Te è il portale di servizi dell’Agenzia regionale lavoro per l’Emilia-Romagna. Accedendo al portale di Lavoro per te con SPIDCNSCIE, i cittadini e le cittadine possono consultare offerte di lavoro e candidarsi autonomamente inviando il proprio curriculum, accedere ai servizi amministrativi ed avere una consulenza personalizzata. Per accedere a Lavoro per te occorre possedere le credenziali SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale utilizzabile da computer, tablet e smartphone di livello 2. È possibile utilizzare anche la Carta d’identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns). Da Lavoro per te è possibile: accedere ai servizi amministrativi (scaricare il percorso lavoratore, rilasciare la DID, firmare il patto di servizio online); accedere all’agenda e prenotare un appuntamento con il Centro per l’impiego; accedere agli strumenti di orientamento online; aderire al programma Garanzia giovani; compilare il curriculum vitae e la lettera di presentazione; consultare le offerte di lavoro presenti e inviare la propria candidatura; convalidare il proprio progetto di tirocinio; consultare i corsi di formazione finanziati e autorizzati in Emilia-Romagna. Anche attraverso l’app ’Lavoro per Te’ è possibile accedere ai servizi del portale direttamente da dispositivo mobile, senza doverti recare di persona al Centro per l’impiego. Attraverso l’app si può: consultare le offerte di lavoro filtrandole in base alle proprie necessità (distanza, tipo di contratto, titolo di studio), ricevere offerte di lavoro personalizzate sulla base dei filtri impostati e candidarsi alle singole opportunità ricevere notifiche su appuntamenti e attività dei Centri per l’Impiego dell’Emilia-Romagna e informazioni sulle iniziative dell’Agenzia regionale lavoro verificare e scaricare il percorso lavoratore (C2 storico). Per maggiori informazioni visita il sito dell’Agenzia regionale Lavoro: https:www.agenzialavoro.emr.itlavoro-per-te.