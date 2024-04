Ufficio anagrafe di via Saffi: ecco tutti gli orari

L’ufficio anagrafe di Cesenatico situato nel palazzo all’inizio di via Saffi (a fianco delle scuole elementari e di fronte alle poste), è aperto al pubblico al mattino, nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 8.30 a mezzogiorno; il martedì dalle 15.30 alle 17 ed il sabato dalle 10 a mezzogiorno. Al di fuori di questi orari è comunque possibile avere informazioni e prenotare, telefonando ai numeri 0547 79262 per le certificazioni, 0547 79270 per i cambi di residenza e i certificati di residenza, 0547 79263 (elettorale), e 0547 79287 per lo stato civile. I funzionari rispondono anche via mail all’indirizzo demografici@comune.cesenatico.fc.it.