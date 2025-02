Ultimo Sciroppo di teatro con il ’Sogno di Tartaruga’

Al teatro comunale di Cesenatico si tiene l’ultimo appuntamento di "Sciroppo di Teatro", la rassegna dedicata a famiglie con bambini e ragazzi. Domani pomeriggio alle 16, verrà messo in scena "Sogno di Tartaruga" da il Baule Volante. I protagonisti di questa fiaba africana sono gli animali della savana rappresentati da pupazzi animati a vista. Le musiche sono eseguite dal vivo su ritmi e strumenti africani, con tutta la loro carica di energia, capace di coinvolgere gli spettatori di tutte le età. In questa storia Tartaruga fece un sogno, legato ad un albero che si trovava in un luogo segreto. Sui rami dell’albero crescevano tutti i frutti della terra: banane, datteri, noci di cocco, meloni, miglio, patate dolci, manioca e tanti altri. Tartaruga raccontò il suo sogno agli altri animali, ma tutti risero. "È solo un sogno", dicevano. "No, replicò Tartaruga, sono sicura che esiste davvero. Andrò da Nonna Koko e lei saprà dirmi dove cresce". "Aspetta! Andrò io, tu sei troppo lenta", disse la scimmia. E si mise in viaggio. Ma ai sogni occorre credere fino in fondo perché si avverino. E soprattutto non bisogna avere fretta. Tartaruga tutto questo lo sa molto bene e aspettò con la sua nota pazienza. Scritto da Liliana Letterese, la regia dello spettacolo è di Andrea Lugli, le di Chiara Bettella e Andrea Manfredini; le musiche di Mauro Pambianchi e Stefano Sardi. I pupazzi sono stati realizzati da Andrea Lugli, Liliana Letterese e Andrea Manfredini, mentre Roberto Anglisani collabora alla parte narrativa. La biglietteria del teatro aprirà alle 15 il giorno dello spettacolo. La rassegna "Sciroppo di Teatro" si concretizza attraverso la relazione tra pediatri, centri per le famiglie, teatri e famiglie.

Giacomo Mascellani