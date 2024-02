Ultracentenario operato con successo al Bufalini di Cesena

Cesena, 7 febbraio 2024 - Un uomo di 101 anni è stato operato con successo all'Ospedale "Bufalini" di Cesena. L'anziano aveva una occlusione intestinale, dovuta a una stenosi del colon, e ha ricevuto un intervento immediato dall'equipe dell’unità operativa di Chirurgia Generale e d'Urgenza.

La vicenda

Al Bufalini è stato effettuato qualche settimana fa un intervento d'urgenza su un ultracentenario. L'anziano era stato portato al Pronto Soccorso con un quadro clinico da subito riconducibile a un'occlusione intestinale, confermata in seguito alle analisi cliniche effettuate.

Le indagini avevano riscontrato al paziente una seria stenosi del colon, accompagnata da una grave dilatazione dell'intestino a monte. L'equipe dell'unità operativa di Chirurgia e d'Urgenza dell'ospedale cesenate ha preso immediatamente a carico la situazione dell'anziano paziente. L'operazione ha avuto esito positivo e il 101enne è stato regolarmente dimesso dall'ospedale.

"Si è ormai consolidato in letteratura il concetto di come l'età sia un parametro di per sé non totalmente correlato alla fragilità del paziente, è fondamentale stabilire l'intervento più appropriato per ogni singolo paziente sulla base di score dedicati di fragilità." - ha spiegato il direttore dell'unità operativa che ha curato il paziente, il dottor Fausto Catena - "L'intervento, nello specifico, è stato eseguito in anestesia spinale grazie alla stretta collaborazione con l'equipe anestesiologica diretta dal professor Vanni Agnoletti”.