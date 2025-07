Un divano per la città dai ragazzi di Ciacaré

Si sono calati nel ruolo di artisti i ragazzi che frequentano Ciacarè, il centro di aggregazione giovanile avviato nel maggio 2022 in corso Cavour dall’amministrazione comunale, in collaborazione con realtà del territorio. I giovani hanno partecipato al laboratorio di arte e riciclo condotto da Nikki dei Mutoid Company di Santarcangelo. La finalità del laboratorio, da cui ha preso forma una ‘panchina’ fatta di copertoni e pneumatici, è stata quella di imparare a collaborare, portare i ragazzi a mettersi in gioco e imparare a collaborare per creare qualcosa insieme: un luogo di riposo e interazione davanti al centro giovanile.

"Questo laboratorio – commenta l’assessora alle politiche giovanili Giorgia Macrelli – è stato proposto con l’obiettivo di utilizzare un’attività pratica e manuale incentrata sul riuso per creare relazioni, senso di comunità e appartenenza a un luogo che tanti ragazzi considerano una seconda casa. Ciacarè ospita diverse attività creative per riutilizzare e trasformare materiali, attività che sviluppano il rispetto delle regole, la cooperazione e il protagonismo giovanile.

Con la guida di Nikki, i ragazzi hanno creato una seduta da installare all’esterno del centro: è nato così il ‘divano democratico’, in cui chiunque passi può aspettare l’autobus, riposare, chiacchierare con gli amici. Anche la collaborazione tra le realtà coinvolte (Progetto Giovani, Centro interculturale Movimenti, Mutoid) è stata fondamentale: alcuni ragazzi da poco arrivati in Italia hanno partecipato all’attività ed è importante che anche loro possano riconoscersi in questo luogo della città".

Ciacarè è frequentato ogni giorno da circa 40 ragazzi under 19, è un centro di aggregazione giovanile a bassa soglia in zona stazione aperto dal lunedì al venerdì, dalle 7.15 alle 8.30.