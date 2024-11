Un messaggio di speranza. Si corre per fermare la violenza sulle donne

Un messaggio chiaro: ’No alla violenza sulle donne’. E un impegno per tutti, nessuno escluso. Prosegue la settimana di eventi contro la violenza sulle donne. Proposta dalla Rete antiviolenza, composta dalle Unioni Valle del Savio e Rubicone Mare, Ausl Romagna, forze dell’ordine e associazioni di volontariato, ‘Ora esplode la voce’ prosegue nel territorio con una serie di iniziative. Gli appuntamenti, avviati il 19 novembre, saranno proposti fino a lunedì 25, data in cui si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Per tutti gli sportivi e gli amanti delle camminate, domani alle 9, si parte di corsa con WiRun 2024 a cura dell’associazione Women in Run Ads Cesena. Nel pomeriggio alle 18 al teatro Bonci andrà in scena ‘Piacere, Denaro’, conferenza spettacolo per un’attrice e un’economista, con Azzurra Rinaldi e Antonella Questa. Al termine le protagoniste si confronteranno in un dialogo aperto con Rita Monticelli, docente Unibo e Cinzia Albanesi, coordinatrice del corso di laurea magistrale in psicologia scolastica.

Gli appuntamenti proseguono lunedì, dalle 10 alle 12.30 all’ingresso dell’ospedale ‘Bufalini’ dove sarà presente un banchetto di sensibilizzazione vicino all’installazione della rete delle bambole. Alle 12 la sala del consiglio comunale ospiterà la presentazione stampa del progetto ‘Kit Rosa’ per la donna vittima di violenza che accede al Pronto Soccorso. Nella stessa mattinata la polizia di stato sarà presente in piazza Giovanni Paolo II con la campagna ‘Questo non è amore’.

Ieri, invece, all’ospedale Bufalini è stato inaugurato uno spazio protetto per accogliere le donne vittime di violenza. Si tratta della ‘Stanza Rosa’, un nuovo ambiente dove la donna che ha subito violenza può essere curata e aiutata dal personale medico in sicurezza e in riservatezza. La ‘Stanza Rosa’ è stata realizzata nell’ambito del progetto di sensibilizzazione e raccolta fondi aziendale ‘Well-Fare: Rete per le donne’ finalizzato al miglioramento degli ambienti ospedalieri di cura e accoglienza delle donne vittime di violenza e dei minori, con lo scopo di garantire spazi adeguati e qualità dell’assistenza sanitaria e psicologica. La realizzazione è stata resa possibile grazie alla raccolta fondi promossa dall’Azienda usl della Romagna, che ha trovato risposta da parte di numerosi sostenitori e partner dell’imprenditoria e delle banche del territorio, delle associazioni di volontariato e del mondo sportivo. ‘La realizzazione della Stanza Rosa – afferma la dottoressa Marisa Bagnoli direttore del presidio ospedaliero – rappresenta un passo importante del percorso ospedaliero dedicato alle donne che subiscono violenza e ai figli che le accompagnano, un esempio di quanto sia preziosa e fondamentale la collaborazione tra istituzioni e comunità’.

Continuando con gli appuntamenti del territorio, lunedì alle 20.30 a Cesenatico, camminata solidale curata da ‘Voce Amaranto’ con gli studenti, partenza dal Museo della Marineria e arrivo al Palazzo del Turismo. Lunedì alle 16 a Gatteo, al Parco XXV Aprile, si terrà l’inaugurazione del Giardino dei diritti e dell’inclusività. Dalle 17, presso l’Oratorio di San Rocco andrà in scena ’Una piccola luce’ reading a cura di ’VoceVersa’. Domani a Gambettola, alle 9, ‘Ma che genere di camminata!’, camminata aperta a tutta la cittadinanza e organizzata da ‘Voce Amaranto’ con partenza dall’azienda Apofruit e arrivo in piazza Pertini, a Gambettola. Lunedì alle 21, il teatro comunale di Gambettola ospiterà le giovani registe Caterina Salvadori e Vera Munzi che presenteranno il cortometraggio ’Anemosp’.