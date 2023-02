Un’Accademia dal sapore antico e magico

Nel territorio di Savignano sul Rubicone si trova un luogo, custode di tesori: quadri, libri, lapidi, lasciti di savignanesi illustri, che testimoniano un passato vivace del nostro territorio. Vi farò da ’Cicerone’ e vi parlerò della mia esperienza all’Accademia dei Filopatridi. La sede è a palazzo Gregorini, in piazza Borghesi a Savignano. E’ un palazzo sviluppato su tre piani, che presenta una decina di sale. Nel pianterreno la sala conferenze, con il labaro, stendardo simbolo di questo luogo: una bandiera bianca e azzurra che richiama al colore dei fiori che crescevano spontaneamente attorno al canale che portava l’acqua in città e una piccola illustrazione con un vecchio (che rappresenta il fiume Rubicone) e Minerva (la dea della sapienza) che scopre la conoscenza: mi ha molto colpito questo aspetto della conoscenza che deve essere svelata, segno di una necessità di approfondire, a non fermarsi alla superficie, come se la conoscenza non la si potesse possedesse mai fino in fondo; è anche un monito per tutti a una ricerca continua, che è anche una delle missioni dell’Accademia. Sono presenti in questo piano, all’ingresso, una lapide che era presente sul ponte, a testimonianza del restauro svolto allo stesso, vi sono poi alcuni oggetti,...