Va in scena la festa per i 25 anni di Techne

Domani alle 10 presso il teatro Bonci, Techne festeggia i suoi primi 25 anni alla presenza dei due sindaci soci, Enzo Lattuca, sindaco di Cesena e Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì. Techne, ente di formazione di proprietà del Comune di Cesena e del Comune di Forlì (attraverso Livia Tellus Romagna Holding Spa) mette in scena un vero e proprio spettacolo teatrale in cui i collaboratori e gli allievi dell’ente vestiranno i panni di attori interpretando divertenti aneddoti di vita quotidiana vissuti in anni di lavoro presso l’ente. Oltre 250 invitati tra autorità, collaboratori, allievi, famiglie, formatori e fornitori per un momento di festa per il primo quarto di secolo dell’agenzia formativa. Anche la scelta del luogo non è casuale poiché Techne gestisce il bar del teatro attraverso un’impresa formativa, inclusiva e

sociale, in cui gli allievi imparano un mestiere affiancati da baristi professionisti. Oltre 3 milioni di fatturato, una cinquantina tra dipendenti e collaboratori stabili, una mission che prevede oltre il 60% delle attività dedicate a persone svantaggiate e giovani, più di 1500 utenti presi in carico eo formati all’anno e collaborazioni con oltre 400 aziende del territorio provinciale per offrire a giovani, adulti e persone svantaggiate l’opportunità di un concreto inserimento professionale. Presenta lo spettacolo il direttore generale Lia Benvenuti affiancata dal presidente di Techne Sergio Lorenzi.