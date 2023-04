Via Garibaldi è diventata tutta nuova di zecca

Davanti a una folta rappresentanza di cittadini, ieri mattina ha avuto luogo la cerimonia di inaugurazione di via Garibaldi, dopo i lavori di riqualificazione. La cerimonia è stata aperta dalle note della banda Santa Cecilia che ha lasciato spazio agli interventi istituzionali e al rito del taglio del nastro. Il sindaco Baccini, dopo avere messo in evidenza l’elevato valore che la realizzazione del progetto di riqualificazione del cuore del centro storico di San Piero ha per l’intera Comunità, ha sottolineato: "A distanza di pochi anni abbiamo assistito ad una radicale trasformazione del centro di San Piero, che vede oggi la propria via centrale e storica completamente rinnovata. La riqualificazione di via Garibaldi, e la precedente riqualificazione del 2017 di via Marconi e piazza San Francesco, rendono San Piero un centro decoroso, ordinato ed accogliente, che contribuisce a migliorare la qualità di vivere dei residenti e dei cittadini. Per via Garibaldi si è trattato di un investimento di 791.000 euro, possibile grazie ad un finanziamento della Regione di 420.000 euro, ma anche da risorse del bilancio comunale per 371.000 euro. Il problema su cui riflettere è quello delle tante vetrine vuote nelle vie dei centri ed anche in questa bellissima via riqualificata. Un problema che è più grande di noi e che coinvolge i centri di tutti i paesi e città".

E’ intervenuto poi l’architetto Paolo Marcelli, incaricato della direzione dei lavori di cantiere, che ha spiegato la dinamica e la consistenza delle opere. Ha preceduto il taglio del nastro l’intervento dell’assessore regionale alla Montagna Igor Taruffi.

Gilberto Mosconi