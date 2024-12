Viroli presenta il suo libro su Machiavelli

La Fondazione di indirizzo culturale ’Radici della Sinistra’ ha organizzato la presentazione del libro ’Il sorriso di Niccolò. Storia di Machiavelli’ (nella foto), edito per i tipi della casa editrice Laterza, di Maurizio Viroli. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cesena, è aperta a tutta la cittadinanza e avrà luogo domani alle 17.30, presso l’aula magna della Biblioteca Malatestiana. L’autore è professore emerito dell’Università di Princeton, Stati Uniti, e ha prestato servizio come consulente della Presidenza della Repubblica durante il settennato di Carlo Azeglio Ciampi (1999-2006) e per la Presidenza della Camera dei deputati durante la presidenza di Luciano Violante (1996-2001).

Attraverso l’appassionante intreccio delle vicende personali di Niccolò Machiavelli con la storia del suo tempo, Maurizio Viroli restituisce al lettore un’immagine inedita, complessa e inquieta dell’autore del Principe, l’opera che fonda il pensiero politico moderno e che viene ancora oggi studiata in tutto il mondo. Un sorriso enigmatico accompagna sempre Machiavelli da quando, giovanissimo, ascolta le prediche di Savonarola e assiste alla cacciata dei Medici da Firenze, a quando diventa integerrimo Segretario della Seconda Cancelleria della Repubblica fiorentina. Questa storia di Machiavelli racconta i suoi incontri con i potenti, le amicizie e gli amori, i viaggi, i successi e le sconfitte e getta luce sulla Firenze dei Medici, sul gioco politico degli Stati italiani del Cinquecento e sui profondi mutamenti dell’Europa all’inizio dell’età moderna. Un’edizione completamente rivista e aggiornata di quella che è divenuta ormai una biografia classica di Machiavelli, tradotta in dodici lingue.