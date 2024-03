Voglia di tulipani a primavera. La raccolta dei fiori colorati ad Agraria e al casale Cappelli

Colori, colori, colori. È la prima cosa che emerge da questi campi sterminati di tulipani. Oltre cinquantamila bulbi. Un trionfo di colore. Ci sono quelli gialli, i rossi, i bianchi, i rosa, i viola. Così centinaia di appassionati del coloratissimo fiore primaverile entreranno nei giardini aperti al pubblico dove si possono raccogliere e comprare i fiori. L’apertura al pubblico di Tulipandia, allo spazio dell’istituto tecnico agrario Garibaldi Da Vinci in via Romea, è per martedì 19 marzo dalle 9 alle 13, ma l’inaugurazione ufficiale è prevista per martedì 26 marzo dalle 10.30. "La prima grande novità – spiega il professore Paolo Ricci – è il progetto secondo il quale sono stati messi a dimora i tulipani, un gioco di forme e colori che siamo certi saprà stupire i visitatori". Dal 26 marzo il parco di Tulipandia sarà aperto ogni gionro, da lunedì alla domenica. Giorni di chiusura: 30 marzo, 31 marzo, 1° aprile e 25 aprile. Costo di 5 tulipani 5 euro, 10 tulipani a 10 euro.

Giovedì prossimo, invece, il 21 marzo, aprirà Tuliland, al Casale Cappelli in via Roversano 2332. Una splendida distesa di oltre 30mila tulipani è tornata a colorare il Casale Cappelli, la tenuta agricola di Lorella Cappelli e del figlio Davide Fagioli. "Dopo la bellezza condivisa – spiega Davide Fagioli – e il successo dello scorso anno, non potevamo non replicare l’iniziativa Tuliland. Il format ’You-Pick’ rimarrà lo stesso durante la fioritura dei tulipani, chiunque potrà visitare il casale e decidere di raccogliere i tulipani, scegliendoli in autonomia dal loro bulbo con secchiello e paletta. Gli esperti spiegheranno la tecnica per ripiantarli a casa. Sarà possibile vivere a pieno l’esperienza passeggiando tra le file colorate di fiori". Tuliland, in via Roversano 2332, sarà aperto dal martedì al giovedì il pomeriggio dalle 14 alle 18, e venerdì, sabato e domenica sarà aperto tutto il giorno dalle 10 alle 18. L’ingresso avrà un costo di 2 euro a persona (bambini sotto i 10 anni gratis) e comprende un tulipano da cogliere.