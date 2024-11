Wirun contro la violenza sulle donne: "Di corsa per fermare i femminicidi"

Migliaia di persone di corsa per dire ‘no’ alla violenza sulle donne e per fermare i femminicidi. Domenica 24 novembre è in programma la decima edizione di ‘Wirun Cesena 2024’, l’appuntamento proposto dall’associazione ‘Women in Run Cesena Asd’ che da dieci anni mette in dialogo sport e solidarietà registrando la partecipazione di circa duemila runner ogni volta. La corsa in rosa, che vede il patrocinio delle amministrazioni comunali di Cesena e Cesenatico, partirà anche quest’anno alle ore 9.30 dall’Ippodromo, in piazzale Ambrosini. Si tratta di una corsa podistica su strada individuale maschile e femminile non competitiva e di una camminata ludico motoria pari a 11 chilometri e a 8,5 chilometri. Possono prendere parte alla manifestazione persone di ogni età. I partecipanti che non hanno compiuto 13 anni devono essere accompagnati da un adulto.

"È un momento importante per la nostra città – spiega l’assessora alle politiche delle differenze Giorgia Macrelli – perché siamo tutti coinvolti nella lotta alla violenza sulle donne. Una novità sarà rappresentata dalle pettorine che ciascun partecipante indosserà rendendosi portavoce di un messaggio contro la violenza sulle donne. Nelle pettorine dei corridori ci sono messaggi eloquenti, come ‘la mia bellezza non è un consenso’, o ‘come mi vesto non è un invito: cammineremo e correremo per la città indossando questi messaggi".

Fino al 22 novembre sarà possibile iscriversi presso i punti vendita affiliati di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini. A Cesena ci si potrà rivolgere al Cycling Center Lab (via Cerchia di San Giorgio 129), Living Sport (via Marconi 327), Equamente cooperativa (via Carbonari 20), a Cesenatico all’Agenzia d’Affari Cesenatico (in viale Roma 56). Le iscrizioni possono essere presentate online (www.wircesena.it) al costo di 12 euro. Sabato 23 e domenica 24 ci si potrà iscrivere al costo di 15 euro recandosi al Wir Village dove si potrà ritirare il pacco gara. Sotto i 15 anni la partecipazione è gratuita. Il percorso dei corridori è studiato per mettere in mostra le bellezze del centro storico di Cesena e per offire un panorama mozzafiato.

Nella precedente edizione, l’associazione ‘Women in Run Cesena Asd’ ha consegnato ai Centri donna di Cesena e Cesenatico una cifra complessiva di 15mila euro. Con questo contributo i Comuni hanno finanziato i progetti di fomazione ed educazione sul tema della parità di genere. Anche quest’anno il ricavato della corsa sarà devoluto ai Centri donna di Cesena e Cesenatico.

"Nel 2024 – spiega Claudia Gatta referente del Centro Donna di Cesena – le donne prese in carico dal nostro centro sono aumentate rispetto allo scorso anno, questo non vuole dire che è aumentata la violenza ma che sono aumentate le donne che chiedono aiuto. Nei primi nove mesi del 2024 il Centro Donna e il Centro Antiviolenza del Comune di Cesena hanno incontrato, ascoltato e sostenuto molte donne. Le donne prese in carico dal nostro centro sono state 92, mentre in tutto il 2023 erano state 106". Varia l’età delle donne che sono entrate in contatto con i due centri: si va dai 18 ai 70 anni, con particolare attenzione alla fascia compresa tra i 30 e i 59 anni. Sono 27 le straniere e 65 le italiane.