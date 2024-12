Incidente a Cesena, scontro tra un furgone e un’ambulanza: gravi due persone

Cesena, 9 dicembre 2024 – Questa mattina intorno alle 12.45 nella zona della frazione cesenate di Capannaguzzo si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’ambulanza, scontratasi con un furgone all’altezza dell’intersezione tra la stessa via Capannaguzzo e via Melona.

La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio degli uomini della polizia locale giunti sul posto per occuparsi dei rilievi insieme ai carabinieri di Cesena.

Al momento dell’urto in ogni caso pioveva forte e ovviamente l’asfalto era bagnato. E’ stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco, sopraggiunti con due squadre del distaccamento di Cesena coadiuvate dall’autogru di Forlì: gli uomini del 115 hanno in effetti operato per estrarre dalle lamiere le tre persone coinvolte nell’incidente, tutte rimaste incastrate.

La drammatica scena dell'incidente

Due di queste si trovavano all’interno dell’ambulanza.

Il conducente del mezzo di soccorso, residente a Faenza, è stato ricoverato in terapia intensiva, così come l’autista del furgone, un cervese del 1977.

L’infermiera che si trovava a bordo dell’ambulanza avrebbe invece riportato lesioni a un braccio.

All’interno del veicolo di soccorso non erano dunque presenti dei feriti, ma soltanto il personale sanitario.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche l’elisoccorso. La strada è rimasta chiusa per circa un’ora per consentire le operazioni di messa in sicurezza.