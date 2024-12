Pauroso schianto in A14, auto prende fuoco

Un grave incidente si è verificato l’altro ieri nel tratto riccionese dell’autostrada A14, causando il ferimento di tre persone, di cui una (un autotrasportatore di 41 anni) in condizioni critiche. L’episodio, avvenuto intorno alle 21, ha coinvolto un tir e una macchina. Secondo le prime ricostruzioni, il Tir che viaggiava in direzione sud ha perso il controllo all’altezza del casello di Riccione. Il mezzo si è intraversato, finendo contro il new jersey centrale e sfondandolo parzialmente. Dall’altra parte della carreggiata, in direzione nord, sopraggiungeva un’auto con due persone a bordo. La vettura è stata colpita dai detriti e ha iniziato a sbandare violentemente. L’impatto ha provocato lo scoppio delle gomme, portando il veicolo a carambolare fino a prendere fuoco. Immediatamente è scattato l’allarme che ha mobilitato vigili del fuoco, sanitari del 118 e la Polizia autostradale. Il conducente del tir, le cui condizioni sono apparse subito critiche, è stato stabilizzato sul posto e trasferito d’urgenza al Bufalini di Cesena con un’eliambulanza proveniente da Bologna, abilitata al volo notturno (foto Migliorini).