Un cinghiale sbuca dal fosso. Violento impatto con l’auto

Solo l’auto ne è uscita con le ossa rotte. Nel violento impatto tra una vettura e un cinghiale sbucato improvvisamente sulla strada, la conducente e il figlio 11enne non hanno fortunatamente riportato conseguenze. E pure l’animale, a quanto pare, poiché si è allontanato subito dal luogo del ‘frontale’.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì scorso in via Rio Marano, all’intersezione con via Tranzano. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale: coinvolta un’unica automobile, una Peugeot Traveller, alla cui guida si trovava una donna di Cesena, accompagnata dal figlio di 11 anni, che sedeva lato passeggero.

È stata proprio la conducente a ripercorrere la dinamica del sinistro causato dall’improvviso arrivo di un cinghiale sulla carreggiata stradale. La donna ha raccontato che mentre proseguiva a bassa velocità lungo via Rio Marano, direzione Cesena, si è vista tagliare la strada da un cinghiale di grossa taglia sbucato dal fosso stradale. Inevitabile è stato l’impatto che, fortunatamente, nonostante il grosso spavento procurato, non ha causato alcuna lesione o conseguenza ai due passeggeri. L’auto invece, nel lato anteriore destro, risulta seriamente danneggiata.

Sempre la conducente ha poi chiarito che dopo l’urto, l’ungulato coinvolto è riuscito a rialzarsi per poi allontanarsi verso la campagna.