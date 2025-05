Futsal Cesena e Osimani: verso la quinta stagione insieme, focus sul mercato estivo

La Futsal Cesena e Roberto Osimani hanno la volontà di andare avanti insieme, sarebbe la quinta stagione di fila con l’allenatore marchigiano (dieci promozioni in carriera), ma occorre trovare la chiave per portare nuovi stimoli anche a livello tecnico in una formazione che andrà rinnovata in qualche elemento portante. Non significa puntare alla promozione, non ne esistono le possibilità economiche, ma cercare di creare qualcosa di nuovo per crescere ancora dopo due salvezze di fila ottenute in A2 Elite.

Prima di tutto azzeccare il mercato estivo e non commettere quegli errori che ci sono stati nelle ultime due annate che hanno poi portato a dovere riparare nella sessione invernale. Con il tecnico di Chiaravalle quindi il discorso è avviatissimo, il dialogo continuerà anche la prossima settimana a viso aperto tra chi si conosce bene da tempo e si stima. Potrebbero partire il croato Jamicic e Dentini reduce da una stagione di rilievo ma non è detto, se ne sta parlando.

L’intenzione sarebbe quella di avere ancora come punti di riferimento il portiere Montalti e il bomber Gardelli ormai veterani nello schieramento dei romagnoli. In questa stagione la missione salvezza è stata portata a termine dopo un avvio molto difficile che nelle prime sei giornate aveva portato solo due punti e nelle otto gare iniziali ben quattro sconfitte. Poi la squadra si è ripresa, togliendosi anche qualche soddisfazione e raggiungendo la salvezza con due giornate di anticipo.