Elezioni comunali a Cesena: come si vota e il fac simile della scheda

Cesena – Elezioni, istruzioni per l’uso. Cesena sarà uno dei 3.715 Comuni italiani che l’8 e il 9 giugno vedranno i loro cittadini chiamati a eleggere il nuovo sindaco.

Le consultazioni amministrative si svolgeranno in contemporanea con quelle europee ed è proprio da queste ultime schede che inizieranno gli scrutini, il che vuol dire che per conoscere il nuovo amministratore della città (o i nomi di chi accederà a un eventuale ballottaggio) servirà avere un giorno in più di pazienza.

Il fac simile della scheda elettorale per le comunali di Cesena

Sommario

La finestra del voto quest’anno è stata spalmata nell’arco di una giornata e mezzo: i seggi saranno infatti aperti sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 dalle 7 alle 23.

Al termine del voto, inizieranno i conteggi relativi alle elezioni europee, che procederanno dunque verosimilmente fino a tarda notte. Una volta terminata quella operazione, presidenti di seggio e scrutatori avranno diritto a mezza giornata di riposo: lo spoglio delle ‘amministrative’ inizierà infatti dalle 14 di lunedì 10 giugno.

Nei Comuni con più di 15.000 abitanti, viene eletto il candidato sindaco che ottiene almeno la metà dei voti più uno.

Nel caso in cui questa soglia non dovesse venire raggiunta, si procederà al ballottaggio tra i primi due, in programma a distanza di due settimane. Dunque i cesenati dovrebbero tornare a votare il 23 e il 24 giugno.

Restando nell’ambito dei Comuni che contano oltre 15.000 abitanti, chi entrerà nella cabina elettorale avrà diverse possibilità di scelta. La prima opzione è quella di barrare soltanto il nome di uno dei candidati sindaco, che a Cesena sono quattro, tutti uomini. In quel caso la preferenza andrebbe soltanto a lui.

Contrassegnando il simbolo di una lista, il favore espresso invece andrà a sostegno di quest’ultima e in automatico del candidato sindaco da essa sostenuto. E’ anche possibile esprimere fino a due preferenze, che devono riguardare necessariamente candidati al consiglio comunale presenti nella lista selezionata. Nel caso di doppia preferenza è necessario indicare una donna e un uomo. E’ infine prevista l’ipotesi del cosiddetto voto disgiunto, che prevede il voto per un candidato sindaco e allo stesso tempo per una lista appartenente a un altro schieramento. In questo caso si assegnerebbe la preferenza al candidato, mentre il voto per la lista servirà nell’ottica della composizione del consiglio comunale.

I pretendenti alla poltrona di sindaco di Cesena sono quattro (qui tutte le liste): il sindaco uscente Enzo Lattuca si ricandida alla guida dello schieramento di centro sinistra che nel 2019 ha ottenuto la vittoria dopo il ballottaggio. A sostegno della sua candidatura ci sono sei liste: il Partito Democratico, i Popolari per Cesena, Cesena 2024, il Patto per Cesena (formato dall’unione di Azione e del Pri), Fondamenta e il Movimento 5 Stelle.

Sul versante opposto, a guidare la colazione di centro destra c’è Marco Casali, sostenuto da quattro liste: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e la lista civica ‘Insieme - Casali sindaco’. Marco Giangrandi raccogliere tre liste confluite in una proposta civica: Cesena Siamo Noi, Cambiamo e ‘Cesena al Centro – Italia Viva’.

Paolo Sensini invece rappresenta lo schieramento ‘Per la pace e il bene comune – Cesena viva e unita’.

Per votare serve presentarsi al proprio seggio (sul sito sono presenti tutte le informazioni anche per individuare con facilità la propria sezione) muniti di un documento di identità in corso di validità e della tessera elettorale.

Sempre sullo stesso sito del Comune sono indicati anche riferimenti e orari su come richiedere un eventuale duplicato. Gli elettori affetti da gravi infermità, portatori di disabilità fisiche che impediscono l’esercizio materiale e autonomo del voto, possono essere accompagnati in cabina da una persona di fiducia, esibendo al seggio un certificato di accompagnamento rilasciato dall’Asl.

L’accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune italiano e può esercitare tale compito solo per un invalido.

La certificazione viene rilasciata, in presenza dell’elettore interessato, presso gli ambulatori del Servizio di Igiene Pubblica nei quattro giorni precedenti la consultazione e nelle due giornate di consultazione elettorale. Per gli elettori disabili non deambulanti è previsto un servizio di trasporto per consentire loro di raggiungere le sezioni elettorali.

Per richiedere il servizio, occorre compilare l'apposito modulo da far pervenire all'indirizzo mail elettorale@comune.cesena.fc.it oppure allo Sportello Facile del Comune di Cesena entro le 13 di martedì 4 giugno.

Per informazioni aggiuntive si può contattare il numero 331 8757063 dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Sabato 8 e domenica 9 giugno, per eventuali necessità di informazioni, sarà inoltre possibile attivare la reperibilità del medico igienista al numero 0543 731330 o 0547 394600.

Oltre a Cesena le altre città in cui si vota in provincia sono con più di 15mila abitanti sono Forlì e Savignano sul Rubicone. Con meno di 15mila abitanti: Bagno di Romagna; Borghi; Civitella di Romagna; Forlimpopoli; Gambettola; Meldola; Mercato Saraceno; Modigliana; Montiano; Portico e san Benedetto; Predappio; Premilcuore; Rocca San Casciano; Roncofreddo; San Mauro Pascoli; Santa Sofia; Tredozio.