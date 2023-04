Prestia e Mercadante ancora out I due restano fuori dal gruppo

Ieri mattina è proseguita al centro sportivo Rognoni di Villa Silvia la preparazionedei bianconeri di mister Toscano in vista della gara con la Vis Pesaro in programma sabato alle 17.30 all’Orogel Stadium Dino Manuzzi.

Dopo una prima parte dedicata a un lavoro in palestra e incentrata sulla forza, il gruppo si è spostato sul campo dove ha dato vita a una serie di partitelle cinque contro cinque prima di una finale su campo ridotto.

A un allenamento individuale hanno continuato a sottoporsi Prestia e Mercadante. Il conto alla rovescia verso la gara di sabato proseguirà oggi sempre a Villa Silvia mentre la rifinitura di domani si svolgerà all’Orogel Stadium.

Riguardo alle squadre giovanili del Cavalluccio invece, dopo quello con la Fiorentina, è stato amaro anche il secondo recupero di campionato per l’Under 18. Nel pomeriggio di ieri infatti i ragazzi di mister Nicola Campedelli sono stati infatti sconfitti per 2-1 in casa dal Genoa.

Al Cesena non è bastato portarsi in vantaggio al 35’ con la rete segnata da Marotta perché i rossoblù hanno prima trovato l’1-1 sul finire del primo tempo per poi operare il definitivo sorpasso a inizio ripresa, al quale i romagnoli non hanno saputo replicare.

Passando invece alla Primavera, la squadra di mister Ceccarelli che è reduce dalla sconfitta interna con il Verona, sabato andrà a fare visita alla Juventus. I bianconeri piemontesi non vincono da sei turni in cui hanno raccolto tre pareggi e occupano il settimo posto in classifica con 40 punti : con 57 reti vantano il secondo miglior attacco dopo quello della Roma ma con 49 gol al passivo sono anche la seconda difesa più battuta proprio alle spalle del Cesena.

Il match sarà trasmesso in diretta dalle 15 sul canale Si Live 24 di Sportitalia, in streaming su sportitalia.com e sull’app Sportitalia.