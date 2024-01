Gioca cinque euro e vince mezzo milione

Civitanova, 18 gennaio 2024 – Colpo grosso al Bar Mariò di via Lazio. Con un gratta e vinci da cinque euro, un cliente si è aggiudicato il gran bottino: ha vinto 500mila euro.

Al momento, però, è mistero sull’identità del fortunato vincitore del ‘Nuovo 20X’. "Nessuno – spiega il titolare dell’attività, Marco Ciminari – si è presentato qui con il biglietto vincente, tuttavia il mio è un bar di quartiere e con buone probabilità si dovrebbe trattare di un cliente fisso, di quelli che acquistano questo specifico gratta e vinci".

C’è da dire che 500.000 euro è proprio il premio massimo che ci si può aggiudicare grattando un ‘20X’: si vince trovando numeri uguali nell’area ‘I Tuoi Numeri‘ e i ‘Numeri Vincenti’, oppure, con i simboli 2X, 5X, 10X e 20X, dove i guadagni possono essere moltiplicati per due, cinque, dieci e venti volte.

Ma non è la prima volta che la dea bandata fa visita allo storico ritrovo del rione dei Pini. Nell’ottobre del 2022, infatti, un altro cliente incassò 18.776 euro al SuperEnalotto, indovinando una cinquina.

Il colpo di ieri potrebbe essere il più alto registrato in città in tempi recenti. Per la cronaca, lo scorso anno diverse furono le grandi vincite nel Maceratese. Nello specifico, alla pasticceria ‘Dolce forno’ di Montecassiano, il Superenalotto fece registrare un blitz di quasi ventuno milioni di euro distribuiti su cinque giocatori, mentre all’On the Road café’ di Montelupone un ‘MaxiMaliardario’ (gratta e vinci) da venti euro si trasformò in un bottino da due milioni. Questioni di fortuna, tanta fortuna.