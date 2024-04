Giovani ubriachi alla guida: venti patenti ritirate in una notte

Civitanova, 9 aprile 2024 – Venti patenti ritirate in una notte e nella sola Civitanova per guida sotto l’effetto di alcool, la metà a giovani di età compresa tra i 18 e i 27 anni.

È il bilancio della polizia stradale coadiuvata dal personale medico della polizia di Stato, a conclusione dei controlli effettuati tra sabato e domenica e sono numeri che testimoniano quanto il fenomeno sia preoccupante. Si sono svolti nella nottata del 7 aprile i servizi di prevenzione delle cosiddette stragi del sabato sera, effettuati per direttiva ministeriali, che rispondono all’esigenza di contrastare la recrudescenza degli incidenti, con particolare attenzione alla guida sotto l’influenza dell’alcool o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio, che si è svolto a Civitanova sono state ritirate venti patenti per guida in stato di ebbrezza alcolica. A incappare nel provvedimento diciassette uomini (otto di età compresa tra 18 e i 27 anni e nove con un’età superiore ai 28 anni) e tre donne, tutte over 28. In totale, sono state complessivamente elevate 25 sanzioni per mancato rispetto del Codice della strada e decurtati 220 punti dalle patenti.

L’attività di controllo, disposta dal Compartimento Polizia Stradale per le Marche, ha visto la presenza delle pattuglie della Polizia Stradale della provincia di Macerata in sinergia con alcune articolazioni della Polizia di Stato come il personale medico ed infermieristico della Questura di Macerata, che ha proceduto a specifici controlli di laboratorio su strada per verificare l’alterazione da sostanze stupefacenti da parte dei conducenti dei veicoli.

I controlli delle forze dell’ordine andranno avanti anche nelle prossime settimane.