Giovane trovato morto sul letto di casa, il giallo dell’identità

Porto Recanati (Macerata), 5 aprile 2024 – Tragedia a Porto Recanati. Un giovane extracomunitario è stato ritrovato ormai privo di vita sul letto di casa, vittima di un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo. Ma al momento non si sa nulla sull’identità del ragazzo, che presumibilmente dovrebbe avere all’incirca una trentina d’anni.

E proprio su questo cercheranno di fare luce i carabinieri della locale caserma. Il fatto è successo ieri mattina, nella zona sud della città. A ritrovarlo è stato il suo coinquilino, sempre di origine straniera, che condivideva con lui un’abitazione all’interno del maxi condominio River Village, in via Salvo D’Acquisto.

E così, intorno alle 12, vedendo che l’amico non si era alzato, è andato nella sua stanza. Ma una volta lì, si è accorto che il giovane coinquilino era steso sul letto della camera e non dava segni di risveglio. Perciò, sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 e una pattuglia dei carabinieri di Porto Recanati. Gli operatori sanitari hanno cercato in tutti i modi di rianimare il ragazzo ma per lui non c’era più niente da fare, e ne è stata constata la morte. Stando a una prima ricostruzione del medico, il decesso è da ricondurre a cause naturali. Il corpo è stato allora prelevato e portato all’obitorio di Civitanova. Per adesso non è stata disposta alcuna autopsia, in quanto non ci sarebbero elementi che farebbero pensare a episodi di violenza. Tuttavia sono in corso gli accertamenti dei militari dell’Arma per risalire all’identità dello straniero, che non aveva nessun documento con sé.

E fino a quel momento la salma non potrà essere seppellita. Da quanto hanno riferito alcuni residenti del River Village, pare che il giovane sarebbe sbarcato qualche giorno fa dal porto di Ancona. Ma anche su ciò non c’è certezza, e anzi tali informazioni dovranno ora essere verificate dai carabinieri.