Schianto di Pasquetta, lacrime per l’addio a Federico. “Il destino non potrà vincere la luce dei tuoi occhi verdi”

Mogliano (Macerata), 4 aprile 2024 – “Neanche il vile fato potrà mai vincere la splendida luce dei tuoi occhi verdi”. Con queste parole scritte su uno striscione fuori dalla chiesa, gli amici hanno salutato Federico Garulli, il 21enne di Mogliano morto in un incidente stradale la sera di Pasquetta. Lo studente, iscritto all’Università di Urbino, ha perso la vita in uno schianto in auto contro un albero, nel quale sono rimasti feriti i quattro amici che erano con lui nella Volkswagen Polo.

Lo striscione degli amici davanti alla chiesa dopo il funerale di Federico Garulli (nel tondo)

Applausi e palloncini bianchi hanno salutato l’uscita del feretro dalla chiesa di Santa Maria. Una folla immensa ha riempito la chiesa. In lacrime gli amici, che hanno ricordato Federico come un ragazzo solare, sorridente e carismatico. Sulla bara una maglietta, una racchetta e una pallina da tennis, sport di cui Garulli era molto appassionato. Domani alle 21.15 a Mogliano è in programma una fiaccolata per ricordare Federico.