Alla scoperta della città sotterranea

Dopo il successo delle scorse edizioni di "Macerata Sotterranea" e del Trekking Urbano, ritorna il "Trekking in Città" con "Macerata Insolita" per riscoprire i luoghi cittadini poco conosciuti, a volte nascosti e segreti.

L’iniziativa "Macerata Sotterranea", organizzata dall’associazione turistico-culturale “Macerata by Marche” con il patrocinio del Comune di Macerata, si svolgerà sabato 11 e domenica 12 maggio. Sono previste visite guidate ad alcuni sotterranei cittadini per scoprire una parte del sottosuolo della città ricco di grotte e gallerie artificiali, in collaborazione con il Centro di Speleologia di Montelago e guide turistiche abilitate. Il Trekking "Macerata Sotterranea" è rivolto a tutta la cittadinanza, alle famiglie, agli studenti, ai turisti, per creare piacevoli momenti di convivialità. Diverse le tappe previste: i sotterranei del settecentesco Palazzo Buonaccorsi in via Don Minzoni; i vicini sotterranei di palazzo Menichelli che nella parte interrata sotto Rampa Zara costituiva uno dei venti rifugi antiaerei della città nell’ultima guerra mondiale; Museo di Storia Naturale in via Santa Maria della Porta, dove le ricche collezioni sono ospitate nei suggestivi sotterranei del cinquecentesco Palazzo Rossini Lucangeli. Le visite guidate partiranno sabato 11 alle 15, 16 e 17, e domenica 12 alle 10, 11, 15, 16 e 17. Informazioni percorso: tempo di percorrenza due ore circa, lunghezza 1,5 chilometri circa. Difficoltà: media. Il punto di accoglienza e bigliettazione sarà allestito nel cortile di Palazzo Buonaccorsi (via Don Minzoni, 24). Quota di partecipazione: 10 euro a persona (5 euro ridotto per bambini da 6 a 10 anni). Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti e comunque, entro mercoledì 8 maggio 2024 al numero 340.4177177 (WhatsApp). Ogni prenotazione potrà essere effettuata per massimo 4 persone.