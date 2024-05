Insetto nell’auto. Sbanda e finisce in un fossato

Due incidenti stradali si sono verificati ieri pomeriggio a poca distanza di tempo l’uno dall’altro. Per fortuna in entrambi i casi le conseguenze per gli automobilisti non sono state preoccupanti anche se uno dei due, un uomo sulla sessantina, è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Macerata per accertamenti.

Il primo incidente si è verificato intorno alle 16. Una donna che a bordo della propria auto stava percorrendo la provinciale 108, verso Rotelli, ad un certo punto per cause in corso di aggiornamento ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato ed è andato fuori strada. Sul posto il personale del 118 e i vigili del fuoco che l’hanno aiutata ad uscire dal mezzo sana e salva. Il secondo incidente si è verificato intorno alle 17 a Villa Potenza, sulla provinciale 361 verso Passo di Treia. Un 60enne ha sbandato con l’auto finendo in un fossatoper colpa un insetto entrato all’interno del mezzo che lo ha distratto. L’uomo è stato portato in ospedale dal 118 per accertamenti . Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco di Macerata.