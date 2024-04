Il riconoscimento di Mattarella. Dai trasporti alle calzature, ecco i nuovi maestri del lavoro

Sono cinque i maceratesi che domani, in occasione della cerimonia che si terrà alla Mole Vanvitelliana di Ancona, saranno insigniti della decorazione della "Stella al merito del lavoro" e del titolo di maestra o maestro del lavoro conferita con decreto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta di Katia Aleandri di Recanati, impiegata da 36 anni alla Pepa Trasporti srl di Recanati; Mara Di Lupidio di Civitanova, da 32 anni impiegata alla Tecnofilm spa di Sant’Elpidio a Mare; Rossana Pagnanelli di Pollenza, pensionata e già per 52 anni impiegata alla Ortofrutta Tolentino snc di Tolentino; Paolo Cecchi di Morrovalle, quadro, da 31 anni alla Hugo Boss Shoes and Accessories Italia spa di Morrovalle e Andrea Mosca di San Severino, impiegato da 37 anni alla Simeg Marmi srl di San Severino. Il gruppo dei maceratesi fa parte dei 29 insigniti delle Marche ai quali verrà conferito il prestigioso riconoscimento, "per essersi particolarmente distinti durante tutto l’arco del loro percorso lavorativo per perizia, laboriosità, buona condotta morale, per aver contribuito ad innovare e migliorare i processi aziendali e le misure di sicurezza, per essersi prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni all’attività professionale". Soddisfazione è stata espressa ai neo insigniti, anche a nome del consiglio direttivo provinciale, dal console dei maestri del lavoro di Macerata Sandro Rita, che sarà presente alla cerimonia di Ancona, per portare, inoltre, il saluto di tutti i cento maestri del lavoro della nostra provincia. La cerimonia avrà luogo ad Ancona alla presenza delle massime autorità regionali. I nuovi insigniti saranno accompagnati per l’occasione dai propri familiari, dai referenti delle loro aziende, nonché dai sindaci dei comuni di residenza.

