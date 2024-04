Stand, dj set e gonfiabili per i bimbi. È l’ora del Primo Maggio ai giardini

Tutto pronto per “1° Maggio ai Giardini”, la festa coorganizzata dall’amministrazione comunale di Macerata insieme alla Pro Loco Macerata e che vede la collaborazione della Pro Loco Piediripa e dell’associazione Kloro Philla. Una giornata, dalle 10 a mezzanotte, all’insegna della convivialità e della spensieratezza, per le famiglie, i bambini e i giovani, per tutti quelli che hanno il desiderio di trascorrere alcune ore di divertimento all’aperto. Ci saranno musica dal vivo e dj set, stand gastronomici, un angolo dedicato ai bambini con giochi gonfiabili e per chi vorrà, con un buono sconto di un euro, anche un giro sulla grande ruota panoramica che dallo scorso 16 marzo è installata nei pressi della rotonda dove rimarrà fino al 18 maggio.

Gli stand gastronomici proporranno street food a base di fava, orchetta, pecorino e ciauscolo a cura della Proloco Macerata, pesce fritto della pescheria Giorgio di Rione Marche e penne alla norcina, tagliatelle con sugo di papera, braciole, salcicce e patatine fritte cucinate dalla Pro Loco di Piediripa. Nel pomeriggio, alle 16 merenda per tutti i bambini presenti con pizza gratis, zucchero filato e gelato offerto dalla gelateria Almalù a cura della Pro Loco Macerata. In serata aperitivo in musica, con note dal vivo e dj set con Luca Moretti, Francesco Luv e Alexander JR, grazie alle postazioni dove è prevista la vendita di birra e drink, tutto a cura dell’associazione Kloro Philla in collaborazione con il bar del Sasso d’Italia.

Presente anche il gazebo Informagiovani del Comune di Macerata dove si potranno trovare informazioni sulle attività dell’Amministrazione e sui progetti dedicati ai ragazzi e il punto #LifeAddicted, l’iniziativa promossa dal Comune di Macerata dedicata a prevenire e contrastare l’incidentalità stradale legata all’uso e abuso di droghe e alcol, specialmente tra gli under 35, dove i giovani potranno ricevere informazioni ed effettuare alcol test anonimi e gratuiti prima di mettersi alla guida.