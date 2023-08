All’Arena Roma il jazz di Nicoletta Fabbri e le parole dei poeti

La luna di Leopardi e le notti insonni di Byron: si tinge di poesia l’Arena della Colonia Roma di Igea Marina per lo spettacolo ’La luna e il mare. Jazz Poetry’, in programma alle 21. Voce recitante Gianfranco Gori (a destra nella foto con gli altri protagonisti), regista e artista che festeggia quest’anno i trent’anni del suo Teatro della Rosa, oggi sul palco in una serata interamente dedicata alla Luna quale ispirazione letteraria e archetipo della Dea Madre. Al microfono si alternerà alla sua voce quella di Nicoletta Fabbri, accompagnata al pianoforte dalle note di Stefano Nanni.

In scaletta, fra gli altri, il Lucio Dalla de L’ultima luna, Glen Miller con la sua Moonlight Serenade, ma anche la Sonata al chiaro di luna di Beethoven.