Allo Sferisterio ’Musicultura’ alle serate finali Flavio Insinna tra ospiti e concorrenti

Serate finali, stasera e domani allo Sferisterio di Macerata per la 34esima edizione di ’Musicultura’. Le finali saranno condotte da Flavio Insinna, al suo esordio, e Carolina Di Domenico e vedranno sul suggestivo palcoscenico la partecipazione di Ermal Meta, Paola Turci, Santi Francesi (già vincitori assoluti di Musicultura nel 2021 come The Jab) Rachele Andrioli e Coro a Coro, Dardust, Chiara Francini, Fabio Concato e Mogol. A sfidarsi, otto artisti selezionati dal Comitato artistico di garanzia, che vede nomi come Francesca Archibugi, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Gaetano Curreri, Teresa De Sio e molti altri. In palio il titolo di Vincitore assoluto 2023 e il Premio Banca Macerata di 20mila euro che verrà deciso dai voti del pubblico presente alle due serate.