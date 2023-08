Bagni Margherita, spirito giovane "Apprezzata la Pizza Rossini"

Mentre l’estate pesarese sta lentamente volgendo al termine, nonostante le ultime temperature calde di questa settimana, i giovani si godono ancora il mare e il relax: Bagni Margherita è una spiaggia frequentata da tanti ragazzi dai 20 ai 30 anni, che si ritrovano al bar soprattutto durante l’orario dell’aperitivo: "Da due anni siamo qua e ci troviamo molto bene, un apprezzamento particolare va fatto alla loro Rossini", ci racconta Tommaso Baglioni. La pizza Rossini (uovo sodo e maionese, tipica del pesarese, ndr) del bar finisce sempre velocissimo: viene sfornata ogni dieci minuti, spesso accompagnata da uno spritz. Tommaso e Sofia Morreale preferiscono il bar all’ombrellone e passano le giornate tra settimane enigmistiche e giornali. "Si pensa che sia un passatempo datato, ma noi la Settimana la compriamo sempre e la facciamo insieme". E il sabato sera? Il quadro pesarese è più carente sotto questo punto di vista e non offre tanti locali per i giovani, che tuttavia si ritrovano in diverse zone di viale Trieste, in particolare al locale e ristorante Tzénghne, sul lungomare Nazario Sauro.

C’è anche chi, alla ressa del bar, preferisce il lettino e il rumore del mare: Cecilia Mazzuchelli e Angelica Imbriale, entrambe studentesse universitarie di 21 anni, passano il pomeriggio tra bagni e chiacchiere. La tradizione pesarese vuole che ognuna delle varie ’compagnie’ di ragazzi abbia il proprio ombrellone, dove ci si ritrova in estate: "Ci sentiamo fortunate di vivere sul mare e passare le stagioni estive qui", concludono Cecilia e Angelica.

Gaia Rossi