Balli scatenati al Summer Jamboree: oggi sfida all’ultimo passo aperta a tutti

Una vera e propria sfida di ballo, in pieno spirito scatenato secondo il Summer Jamboree che a Senigallia prosegue fino a domenica. Oggi infatti dalle 23,30 sulla pista da ballo di piazza Garibaldi, si terrà l’Hera Dance Contest, una gara di ballo a coppie ’open level’ aperta a tutti. La sfida di ballo all’ultimo passo vedrà con una platea di incredibili esperti a fare da giuria formata dagli insegnanti dei Dance camp e Boot camp che si svolgono tutti i giorni in varie location, e premi per le prime tre coppie classificate. Per chi non se la sente ancora di cimentarsi in pista, si potranno ammirare il professionisti nel Dance Show in programma sabato dalle 21,20 sempre in piazza Garibaldi.