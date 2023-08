Benjamin Clementine, poesia in note Dalla strada al top della scena

di Claudio Salvi

Poeta, cantautore, artista nato in strada e poi diventato musicista di culto della scena musicale inglese. Non c’è niente in Benjamin Clementine che non riconduca alla sua classe, al suo stile originale e unico e, ovviamente, al suo talento. Il pubblico pesarese potrà vederlo, ma soprattutto sentirlo, questa sera (ore 21.15) al Parco Miralfiore di Pesaro per Miralteatro d’Estate, la quarta rassegna organizzata da Comune ed Amat nell’anfiteatro del parco cittadino che, grazie al contributo di Regione Marche e MiC, offre nella Città della Musica Unesco e Capitale della Cultura 2024 ben 15 serate di spettacolo fino al 9 agosto. Benjamin Sainte-Clementine (questo il suo nome esatto all’anagrafe), approda oggi a Pesaro in un tour esclusivo italiano di sole quattro date. Nato il 7 dicembre 1988 a Crystal Palace è cresciuto nel nord di Londra. Durante la sua adolescenza ha provato la complicata e affascinante vita dell’artista di strada. Ed è proprio dal ’palcoscenico’ della strada che è presto diventato una figura di culto nella scena musicale inglese, debuttando nel 2013 in un programma della Bbc, Later with Jools Holland. Poi l’incontro fortunato a Cannes con Lionel Bensemoun che ha portato alla nascita dell’etichetta Behind e al suo debutto nel 2015 con l’album At Least For Now, grazie al quale ha ottenuto il Mercury e il Victoires de la Musique, l’equivalente francese del Grammy Award. Con questo ha debuttato in Top10 su iTunes in Italia, Olanda, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Grecia e Polonia. Nel 2017, dopo aver annunciato il suo secondo album in studio I Tell a Fly, anticipato dal brano Phantom of Aleppoville, Benjamin Clementine si è raccontato parlando degli episodi di bullismo vissuti in prima persona. Nel 2020 ha poi pubblicato il brano Calm Down e ha debuttato al cinema come attore nel film Dune di Denis Villeneuve. Il 28 ottobre 2022 Benjamin Clementine ha pubblicato il suo atteso terzo album And I Have Been tramite la sua etichetta Preserve Artists, anticipato dal singolo Genesis. Il suo approccio sperimentale e avanguardistico al pop da camera, la sua presenza enigmatica, il suo baritono vellutato e la sua vena letteraria sfidano la categorizzazione dell’artista. Insomma difficile incasellare in un genere questo poliedrico artista. Prevendite presso Teatro Sperimentale (0721 387548). Biglietteria al Parco Miralfiore (334 3193717) dalle ore 20.