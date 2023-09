Da Vasco all’album Raffi in piazza Garibaldi con il Fashion Rock Live

Dai palchi con Vasco Rossi a Cervia. Arriva questa sera in piazza Garibaldi (alle 21) la cantante marchigiana Raffi, che ha aperto i concerti del Komandante per due anni e ora ha ora firmato il suo primo progetto musicale: l’album Fashion Rock Live, uscito per l’etichetta romagnola Pms Studio. La cantante 24enne dunque si esibirà in Romagna con la sua band XXEnergy. "Abbiamo saputo tenere e gestire un palcoscenico così difficile ed enorme da far paura – sottolinea Raffi, al secolo Raffaella Pierattoni –. Qui vorrei ringraziare il pubblico di Vasco, che ci ha accolti con entusiasmo e cantando anche le nostre canzoni. Oggi siamo felici del risultato e non vediamo l’ora di far sentire dal vivo la nostra musica nei nostri concerti".