Giovanissimi e famiglie "Tutti vogliono il Florida"

Il Bagno Florida di Cesenatico è fra gli stabilimenti balneari uno di quelli che negli ultimi anni si è maggiormente rinnovato. Siamo nella zona di Levante, dove la famiglia Zandoli e il gestore Guido Gargiulo hanno realizzato un lido che è un fiore all’occhiello. Qui si trovano ampi spazi, impianti sportivi, una vasta area lettini per i giovani e comodi ombrelloni per le famiglie e il pubblico più maturo. Il ristorante è un punto di forza, perchè i piatti di pesce sono veramente eccezionali e, come ricorda il padrone di casa Daniele, gli chef fanno la differenza. Qui arrivano anche dei vip e campioni dello sport, come Mattia Graffiedi, ex-attaccante di Cesena e Napoli, oggi allenatore (lo scorso anno era sulla panchina del Forlì), che frequenta questa spiaggia assieme alla compagna Elisa Agostinelli e alla loro piccola Mila.

Le famiglie trovano in questo spicchio di costa uno spazio ideale, come nel caso di Silvia Torricelli e Luca Todeschini, da Vignola, che assieme ai loro figli Tomas e Alex, di sette e due anni, sono fedelissimi: "Veniamo spesso a Cesenatico, anche d’inverno. Il Bagno Florida per noi è il top, c’è un’ottima atmosfera e, oltre ai servizi, la cucina è veramente qualcosa di grande".

Tra i giovani tante bellezze, come Caterina Bisulli di Cesena, che frequenta il Florida assieme alle amiche e agli amici, immortalata di fronte al ’portone’ che si apre sulla spiaggia di questo stabilimento balneare bello e moderno.

Giacomo Mascellani