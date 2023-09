In ‘Camporella’ con teatro, note e cinema Tre giorni nell’azienda agricola sui colli

Da oggi a domenica #narrandoBO approda sui colli bolognesi con la rassegna Camporella: una tre giorni agreste di teatro, musica, spettacolo e interviste nell’azienda agricola Il Campo di Fave, in via Casaglia a Bologna. Stasera (alle 20.30) spazio a slam poetry e musica, insieme a Matilde Vigna Ettore Marrani e i Marsala, mentre domani (alle 19) incontro con Simone Gattoni, Enea Sala e Samuele Teneggi , rispettivamente produttore e attori di ‘Rapito’ di Marco Bellocchio. Per chiudere la serata: Zero Pressing Live di Leo Merati. Domenica (sempre alle 19) chiacchiere e vinili insieme a Emiliano Colasanti e Daniele Manusia e il live set di Elazar. Mail a [email protected] o WhatsApp al 338479532.