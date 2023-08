L’estate alla spiaggia 75 Cuore di San Benedetto

La spiaggia 75 di San Benedetto del Tronto è una meta fissa dei clienti dell’hotel Bernard, una sorta di città nella città in cui anno dopo anno si incontrano i turisti stranieri, quelli italiani - prevalentemente del centronord - a tu per tu con gli abitanti della città, che riempiono la spiaggia da maggio a settembre. Estate dopo estate ci si ritrova e si fanno nuovi incontri. "Ormai siamo una famiglia allargata" raccontano gli storici clienti della spiaggia 75. A disposizione degli ospiti non manca il sup, ormai gettonatissimo, come lo è anche il ristorante che da quattro anni ha visto il team di ’Olio’ raddoppiare: dal porto fino in riva al mare. "Chi ha la fortuna di nascere sulla costa non può che mettere il mare in ogni cosa che fa", racconta il team del locale, composto da Andrea, Giorgio, Marco e Vivian.

"Il mare è sempre stato il centro di tutto quello che facciamo: nella decennale esperienza di ’Olio pesce fritto’, ormai un simbolo della città e un’eccellenza del gusto, abbiamo imparato a conoscere la materia prima, ad amare il porto e ad ascoltare le voci dei pescatori e degli amici che si sono affezionati. Da quell’amore è nato ’Olio…a mare’: qui da quattro anni mettiamo a disposizione i nostri saperi per offrire ai clienti la passione per la migliore cucina e la tradizione di San Benedetto".