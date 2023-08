Mille ombrelloni di storia Il Bagno Marconi è un must

Lo storico Bagno Marconi con i suoi mille ombrelloni è il più grande stabilimento balneare di Cesenatico. Progettato dall’architetto Saul Bravetti nel 1970, questo lido offre servizi che vanno dalla piscina alla play splash arena, dal grande bar al ristorante, un ciringhito inaugurato proprio questa estate, e poi campi sportivi, una terrazza affacciata sull’Adriatico, un’area giochi e la simpatia dello staff del titolare Roberto Duca, che lavora anche in sinergia con il Club Family Hotel, in quanto il vicino Hotel Executive porta quotidianamente più di quattrocento turisti. Fabiano Pellegatta di Busto Arsizio, assieme alla moglie Mimma, i figli Chiara di 22 e Luca di 18 anni, qui è di casa: "Da oltre vent’anni per noi Cesenatico è sempre la prima scelta. Inizialmente soggiornavamo in albergo, poi da tre anni abbiamo deciso di affittare un appartamento e ci troviamo benissimo. La gestione della famiglia Duca è un passo avanti, perchè ogni estate offre delle novità e più servizi; inoltre questa spiaggia piace molto anche ai giovani e non soltanto alle famiglie con bambini". Fra le altre famiglie che frequentano il Marconi ci sono quella di Tomas Cappelli con la moglie Michela Tiberti ed i figli Daniel di 4 e Amelia di 2 anni; e quella di Matteo Mannucci con la moglie Alice, le figlie Martina di 9 e Matilde di 6 anni, con il nipote Achille di 9 anni, che amano la piscina e la play splash arena.

Giacomo Mascellani