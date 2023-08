Nelle vetrine è già autunno E saffiano

Francesco

Pierucci

A dirla tutta avevo in mente questo Fashionissimo già da domenica mattina quando, passeggiando per raggiungere la stazione, ho visto un sacco di vetrine piene di nuovi look. Insomma è vero che è estate ancora per un mese, ma l’autunno è alle porte e la moda (almeno teoricamente) è sempre tre passi avanti. E con il senno di poi è anche veggente. È vero che è una affermazione da scoperta dell’acqua calda… però. Insomma, tornando a domenica mattina, ho visto un tripudio di giacche e giacconi, cappotti e cappottini pronti per essere indossati... almeno dai manichini visto che erano 34 gradi. Qualche piccola dritta? Sicuramente colori basici e duri, nel senso che le tinte saranno mono e decise. Anzi decisissime. C’è però molta creatività nelle lavorazioni. Nella pelletteria sarà invece un autunno-inverno di saffiano e ancora saffiano. Insomma per ora ci sono dei pezzi interessanti ma sicuramente niente di particolarmente esplosivo. Ma solo per ora. Comunque, per la cronaca, vedendo le temperature di lunedì, ma soprattutto di ieri con i 16 gradi segnati, confesso di averci fatto un pensierino ad un bel maglioncino.