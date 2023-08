Parlami d’amore Ma con la regina Beyoncè

Francesco

Moroni

Il primo weekend di agosto porta con sé il fulcro dell’estate, e allora ecco altri cinque consigli musicali per la consueta playlist settimanale. Partiamo come sempre con una canzone dal sapore amarcord, questa volta Parlami d’amore mariù di Vittorio De Sica: colonna sonora senza tempo di tante estati e di qualche pubblicità, ripescato dal 1932. Come brano appena uscito, invece, (It goes like) Nanana di Peggy Gou, deejay e produttrice discografica sudcoreana già da tempo sulla cresta dell’onda, che quest’anno ha regalato ai suoi fan un vero e proprio tormentone estivo, must di tutte le discoteche. Come ‘pezzo’ italiano della settimana c’è L’uomo sogna di volare dei Negrita, adatto per "planare sul mare", mentre come successo straniero radio-Carlino passa Break my soul della regina Beyoncé. Ultimo, ma non ultimo, un titolo scelto casualmente: Woop baby di letherette. Playlist: Vittorio De Sica, Parlami d’amore mariù; Peggy Gou, (It goes like) Nanana; Negrita, L’uomo sogna di volare; Beyoncé, Break my soul; letherette, Woop baby.