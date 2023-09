Settembre inizia sulle note dei Righeira

Francesco

Moroni

Settembre è arrivato, e come cantavano i Righeira ormai nel lontano 1985, L’estate sta finendo. E un anno se ne va. È questo il pezzo pescato dal passato per aprire un’altra, calorosissima settimana all’insegna della musica e della nostra playlist, con cinque consigli in melodia tutti da ascoltare e assaporare. Come brano appena uscito, invece, ci affidiamo all’ultima fatica di Villa Banks, Papaya, dal sapore davvero estivo (pubblicato proprio ieri). Il successo italiano della settimana è Fatti mandare dalla mamma di Gianni Morandi: classico intramontabile per ogni stagione. Dall’estero peschiamo invece Levitating della spumeggiante Dua Lipa (insieme al rapper DaBaby). E, come di consueto, la canzone scelta in maniera completamente libera: oggi tocca a Makeba di Jain, tormentone tutto da ballare. Playlist: Righeira, L’estate sta finendo; Villa Banks, Papaya; Gianni Morandi, Fatti mandare dalla mamma; Dua Lipa feat. DaBaby, Levitating; Jain, Makeba.