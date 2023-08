Sui colli del Metauro torna ’Happennino’ L’entroterra protagonista con Guido Catalano

Incontri, concerti, trekking e spettacoli: questi gli ingredienti di ’Happennino-Festival dell’entroterra’, pronto a tornare con la sesta edizione – il 22, 23 e 24 settembre – nei comuni di Peglio, Sant’Angelo in Vado, Piobbico, Mercatello e Borgo Pace, in provincia di Pesaro-Urbino. Sarà l’occasione per riflettere sulla vita nelle aree interne e su quella comunità ai piedi dell’Appennino che troppo spesso è lontana dai riflettori. Tra i primi nomi annunciati Guido Catalano con il reading-spettacolo tratto dal suo ultimo libro Come smettere di fumare baciando e il naturalista e youtuber Willy Guasti, oltre all’evento Stati Generali d’Appennino, dedicato alle storie di chi è rimasto a vivere nell’entroterra.